72歲男子騎乘機車慘遭酒後開車男子撞飛20公尺慘死，其機車後輪脫落，機車嚴重變形，可見撞擊力道之猛。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

酒後開車撞死人，肇事車輛往前行駛10多公尺，甚至衝過路邊水溝，直到左側前後輪洗溝才靜止，但醉漢僅擦傷。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮45歲鄒姓男子18日晚間開車經中正路、富德街口時，撞飛72歲李姓男子騎乘機車，騎士連人帶車噴飛20公尺傷重不治，肇事轎車行駛10多公尺洗溝才靜止，鄒男呼氣酒測值高達每公升0.63毫升。據交通部統計， 2022年酒駕車禍造成3萬7834死傷，而南投縣酒駕死傷人數7670人，酒駕死亡率較2021年年增率達25％。

鄒姓男子當晚8時許久後開車行經草屯鎮中正路由東往西方向行駛，而且車速飛快，在中正路、富德街口撞飛李姓男子所騎乘的機車，因撞擊力道之大，機車後輪脫落，李男連人帶車噴飛20公尺再摔落，現場遍佈機車散落的零件、碎片、物品四散，還留有一大灘血，李男當場沒有生命徵象，經送醫急救仍不治。

酒後開車撞死人，肇事車輛往前行駛10多公尺，甚至衝過路邊水溝，直到左側前、後輪卡進水溝才靜止，喝醉的鄒男僅輕微擦傷，自行爬出車外，看見現場一片狼籍，留有一大灘血，發現機車騎士傷勢嚴重，才驚覺事態嚴重，嚇傻癱軟跪坐地上，其呼氣酒測值高達每公升0.63毫克，全案依酒駕致死嫌送辦，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科200萬元以下罰金。

南投縣警察局統計，2023年1元月至5月底，本縣酒駕肇事件數共175件，造成115人死傷。而根據交通部統計， 2022年全國酒駕車禍共造成3萬7834死傷，而南投縣酒駕死傷人數7670人，酒駕死亡率較2021年年增率達25％，其中草屯鎮酒駕死傷人數名列前茅。

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