立法院會今天上午召開談話會，處理召開臨時會事宜，預計在6月21日表決大法官人事同意權案。民眾黨立委賴香伶批評，民進黨再次提案強渡議程，憲政程序淪為敷衍了事，「立法院不是執政黨的立法局」，她並提起3年前的此時，立法院正進行第6屆監察院人事同意案，民進黨黨團提案免除審查逕行投票表決，創下修憲後20多年來首次未經立委詢答、進行實質審查就表決通過的人事案，透過「免試入學」的被提名人，民主正當性當然很有問題。

賴香伶指出，大法官的任期為8年，是我國憲政機關中任期最長的公職，不論是基於立法院的職責、對被提名人的尊重，都應該要嚴格地就大法官人事同意案加以審查，民進黨黨團今天提案下周就要進行表決，顯然已跨出錯誤的第一步。

賴香伶說，依《憲法增修條文》第5條規定，總統提名大法官後，須經立法院同意後任命之。大法官同意權的行使不僅是單純的政黨角力或表決大戰，更是讓社會進一步認識大法官的方法。因此民眾黨認為應加長審查時程，方能嚴謹行使同意權，但很遺憾的是，民進黨黨團仍在人數優勢下，通過提案將在下週一進行公聽會、週二詢答、週三就要進行表決，創下從總統府公佈被提名人到行使同意權，僅有3周時間的最快紀錄，顯然是把立法院當成執政黨的立法局。

民眾黨立委賴香伶。（本報資料照片）

賴香伶指出，3年前的此時，立法院正進行第6屆監察院人事同意案，同樣是在人數優勢下，民進黨黨團提案免除審查逕行投票表決，創下修憲後20多年來首次未經立委詢答、進行實質審查就表決通過的人事案，更剝奪其他少數黨立法委員的審查權限，這樣透過「免試入學」的被提名人，他們的民主正當性當然很有問題！

賴香伶指出，我國目前正值於民主發展的重要階段，許多重大議題都面臨嚴肅考驗，尤其在政黨政治近乎惡鬥的情況下，其源於「共和國」的憲法審查制度，更必須大法官扮演關鍵角色。包括勞保改革、氣候變遷，都需要有世代永續的立法政策才能達成，卻也正是現在藍綠惡鬥下所難以達成的，皆有須要職司憲法審查的大法官加以面對，但如果當大法官被提名人都無法被完整、充分地被立法院審查，我們又如何能侈談民主？