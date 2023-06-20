教育部今(20)日公布，明年2月起的112學年下學期開始，將補助私立大專學生學雜費每學期新台幣2.5萬元，以縮減公私立大學學費差距5成以上，私校工會認為，將有效提升私立大學競爭力，縮減公私立大學不公平競爭情形，也會減緩私校退場壓力，尤其讓80％就讀私立大學的弱勢家庭學生受惠，是值得肯定的政策調整。

私校工會表示，眾所周知，私校長期處於不合理的辦學環境，若政府法令和制度不調整，則私校恐將退場殆盡，其中兩項重要關鍵制度是政府長期凍漲大學學費，以及政府創造公私大學不公平競爭環境。

私校工會提到，私校長期於不合理體制辦學的代價是犠牲私校學生受教品質，並犠牲私校教職員工作權益。因此工會一直呼籲政府有所作為，應建立學費彈性調整機制，或政府大量投入經費補助私校學生。

私校工會指出，教育部此時宣布減免私立大專學生2.5萬元學費，是對瀕死的私校教育打了一劑強心針，雖不一定能挽救私校免於退場，但至少能提升招生競爭力並改善辦學環境，也給予弱勢家庭學生更公平的就學機會。

私校工會說，高教沉痾已深，問題錯綜複雜，不是政府打了一劑強心針可以解決，尚有諸多法令制度尚待調整，期待政府補助私大學生學費只是改革的開端，後續仍要對高教及私校教育改革及早提出宏觀及前瞻性的發展藍圖，調整各項不合時宜及不合理的法令制度，如取消對私校捐助的不公平稅制，才能讓私立大學有機會成為一流大學。