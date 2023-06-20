科技進步非常快速，對大學教學產生什麼影響？台大校長陳文章今天在一場演講中表示，下一代人才必須具備自主學習及跨域知識，才能因應新的競爭。而在ChatGPT出現後，老師愈來愈難當，不僅教學遇到衝擊，連考試都不知怎麼出題。

教育部今天在台中靜宜大學召開「111學年度大學校院教務、校務經營主管聯席會議」，由各大學主秘或教務長出席參加，陳文章在開幕時以「培育下一代人才的教與學」進行主題演講。

陳文章表示，以前各國間合作比較容易，但在美中競爭及俄烏戰爭後，國際間的競爭非常強烈，面對這種趨勢，大學教育要培育出具有競爭力的未來人才。

陳文章說，下一代人才必須以數位及AI（人工智慧）進行學習，以得到多元能力。他們進入職場後，若公司面臨科技轉變要進行新技術開發，這時員工需具有自主學習的能力及廣泛的跨域知識才能因應。

陳文章說，學校課程以系來區分，學生如果要學得跨領域知識，必須申請雙主修或輔系，但這必須修很多學分，不容易達成。因此台大推動未來大學，讓學生有更多的修課彈性，以學得多元能力。

陳文章指出，台大培育未來人才，發展出學士榮譽學程及領域專長模組，供不同程度的學生學習。如果是頂尖的學生，那他們可以修習學士榮譽學程，在學士班階段就參與專題研究及修研究所課程；如果是研究能力待提升者，則可修習領域專長模組，這是由4至5門具關聯性的課程組成，共12至15學分。

同時，陳文章說，為了讓學生的學習可以獲得實踐，台大也積極尋找國外的大學及企業合作，讓學生在暑假時可以去實習，培養學用合一的能力。

新科技的發展，對老師的教學也產生重大衝擊。陳文章說，ChatGPT出現後，老師愈來愈難當，不只教學遇到問題，連考試出題都不知要怎麼出，挑戰性很大。