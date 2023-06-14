有些人與別人發生爭執時，就算把誤會講開了，心裡仍會有芥蒂，有的人甚至還會記仇。《搜狐網》分享3個吵完架就忘記的星座，雖然他們說話很直接，容易與人發生口角，但完全不會記恨，因此很討別人喜歡。

▎牡羊座

牡羊座就像長不大的孩子，總是給人活潑的印象，不過一旦被踩到底線，他們就會瞬間爆炸，但脾氣來得快，去得也很快，發完火後下秒又變得和顏悅色，不太會去記仇，不過牡羊座說話很直，有時不會顧及他人的感受，屬於有口無心的類型。

▎射手座

射手座喜歡無拘無束的生活，一方面追求心靈的寧靜，另一方面又喜歡和人交流，是一個非常矛盾的星座，發脾氣時雷聲大雨點小，與人發生爭執，他們吵完架後，並不會把這件事放在心裡，還會主動與對方和好，說然說話比較直接，但完全沒有心機。

▎獅子座

獅子座具有威嚴感與控制慾，與別人交談時，總是一副高高在上的樣子，所以說話也比較坦率，不過一旦發現惹怒對方，他們會付出行動道歉，例如買禮物或是請吃大餐，畢竟他們在花錢方面比較大方，而與人發生爭執時，獅子座也不會放心上，能夠包容對方。