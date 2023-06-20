在感情中有些人明知道愛錯人，卻會選擇將錯就錯，但有些人則會果斷放手，《摘星工廠》運勢專欄指出，獅子座、射手座、牡羊座談戀愛，若發現苗頭不對便會分手，其中獅子座認為愛情合不合適非常重要，也無法讓自己受委屈，因此絕不會隱忍一路錯到底。

▍獅子座

不能忍就是不能忍，獅子座認為愛情就像鞋子一樣，合不合適很重要！而性格剛直的他們，若發現愛錯人就會立馬採取措施，有的獅子座可能會心軟顧全大局，一開始有些猶豫，但只要不受委屈的個性還在，就不會讓自己錯到底。

▍射手座

射手座的字典裡沒有將就，總希望能活出煙火般的燦爛，不計較短暫的美好。射手座一生中會嘗試許多事情，認為失敗了重新找尋正確道路就好，感情也是如此，愛錯了就分手重來。

▍牡羊座

牡羊座很難委屈自己，不舒服就說，不合適就分，因為牡羊座對於很長遠的事或後果，懶得想那麼多，認為關注當下能否活出精采人生才有意義，所以當愛錯了就不會將錯就錯。