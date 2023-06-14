連續舉辦5年的正月15油笐火是北埔特色之一的元宵活動，今年度的油笐火辦在2月4日及5日，連續兩天的活動留下許多精彩的照片，北埔鄉公所特地將在地各村所提供的一張張照片整理，並將在20日於鄧南光影像紀念館舉辦「2023北埔正月15油笐火」影像展暨紀錄片首映會，展期至8月31日為止。

此次展覽共分5個主題展覽區，包括油笐火把製作與體驗、擎油笐火路線與擎火夜遊秀巒山、白天的藝文演出、夜間的藝文表演、3村落的遶山花輕旅行。希望透過攝影鏡頭，來呈現並回顧精彩時刻。

鄉長莊明增表示，除了重溫當時的景象，也可以讓沒能參加的民眾和旅客感受正月15油笐火活動的盛況，了解客家文化之美，以及文化傳承的重要性，並且邀請全國各地區遊客明年度能一起來共襄盛舉，體驗不一樣的油笐火節慶。

5大主題區首先是油笐火的製作與體驗，藉由此區域的呈現，讓民眾了解油笐火的製作流程，以及民眾參與油笐火的製作，親身體驗學習傳統油火笐火把的技藝。其次是擎油笐火路線與夜遊秀巒山，藝文表演將分為白天及夜間兩展區，讓參觀民眾可以充分體驗到擊鼓鬧春的歡樂氣氛。

最後1個展區則是展出3村落的遶山花輕旅行精彩影像，包括南坑村的南外蝶村漫遊、走訪千段崎古道、姜家大院，南埔村的手作桂竹食器與桂竹油笐火把製作、炭燒桶柑醬燒年糕，大湖村的生態導覽在地動植物、古法元宵製作、油笐火把製作和擎油笐火夜遊大湖等。