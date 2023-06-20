迎接疫後觀光復興，基隆市政府日前與交通部觀光局赴韓國首爾參加「第36屆TVA／KATA臺韓觀光交流會議」及「韓國觀光推廣活動」，推廣基隆的觀光旅遊亮點，分享這座城市的山、海、城合一特性，主打特色主題式包裝遊程，搶攻韓國的境外旅遊市場。

基隆市政府表示，依據交通部觀光局最新調查資料顯示，今年第一季韓國來臺旅客人次達14萬，躍居來臺市場之冠。為此，市府日前與觀光局組團赴首爾，日前在台韓觀光交流會議中簡報分享了多項套裝遊程，不論是山海美景、看古蹟聽故事、廟宇參拜路線、東西岸美食之旅，規劃推薦路線讓韓國的旅行業者及旅客，在最短的時間內認識基隆這座迷人的城市，加速提升韓國旅客蒞基人次，吸睛的開場影片及山海美景照，吸引了韓國在地媒體主動報導基隆市的旅遊亮點。

配合年輕族群的自由行導向，基隆市府6月17日於最多年輕人聚集的弘大商圈文化複合空間辦理觀光Road Show，民眾不畏烈日大排長龍，基隆市政府特別準備了韓文版的文宣品及旅遊網QRcode，在現場推廣基隆景點、美食、特色活動及套裝遊程，並在現場邀請民眾加入「基隆旅遊網FB」，就可獲得具有基隆在地美食意象的木漿棉紀念品一組，可愛又實用的設計讓民眾愛不釋手，攤位人潮爆滿，文宣及紀念品皆於活動結束前就被索取一空。

基隆自疫情邊境解封後即展開對韓觀光宣傳，積極參加韓國旅遊交流等推廣活動，基隆本次首度赴韓推廣，即獲得超過200則境外媒體報導，未來將與韓方業者及協會等單位保持密切聯繫，隨時關注韓國旅遊趨勢並交流合作，持續深耕韓國市場，為基隆帶動新一波觀光量能。