新北市平溪知名景點十分老街昨（14）發生一名女導遊疑似對一輛紅色馬自達規勸不該駛進老街，還用口哨提醒其他遊客小心車輛，此舉疑似惹怒駕駛，男駕駛突然從遠處下車後，朝導遊飛奔並出腳踢人，導遊當場被踢飛跌坐在地，駕駛踢完人就衝回車內駛離，離譜監視器畫面曝光，網友紛紛怒喊要肉搜駕駛。

一名網友在臉書「爆料公社」分享另名網友的文章，內容指出昨（14）在平溪十分老街一名63歲的女導遊因勸一輛紅色馬自達不該駛進老街，並「拿口哨」告知車輛後方的遊客，疑似因此惹怒馬自達駕駛，男駕駛竟當場下場朝女導遊飛踢，監視器畫面曝光，爆料者怒批「是台灣的傷害罪都判的太輕嗎？副駕駛座還在放鞭炮」。

女導遊疑似對一輛紅色馬自達規勸不該駛進老街，還用口哨提醒其他遊客小心車輛，此舉惹怒駕駛，男駕駛突然從遠處下車後，朝導遊飛奔並出腳踢人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

女導遊疑似對一輛紅色馬自達規勸不該駛進老街，還用口哨提醒其他遊客小心車輛，此舉惹怒駕駛，男駕駛突然從遠處下車後，朝導遊飛奔並出腳踢人。（翻攝自臉書「爆料公社」）

監視器畫面中，可見該名馬自達駕駛在遠處突然下車，朝身穿黃衣橘褲的女導遊快步跑去，男駕駛最後伸出左腳將對方踢飛，導遊最後跌坐地上，疑似還不斷朝駕駛唸唸有詞，雙方疑似先前已有糾紛，駕駛踢完人就衝回車內直接駛離，爆料者表示「導遊忍痛帶團員回台北才去驗傷，（駕駛）當著國際觀光客面前、做出非常不當的舉動」。

其他網友留言「真的是猴子耶⋯身手矯健逃跑飛快」、「真的是跑下來飛踢耶」、「好惡劣，一定要告到底」、「瘋子一堆⋯⋯法律都無法治，還有誰能保護百姓」、「踢了就跑，因為車貸還沒繳完」、「車牌出來了，肉搜一下就找到了」。

警方回應，該名潘姓導遊報案稱遭對方駕駛辱罵「破麻」、「死老太婆」、「X你娘X掰」、「要把你踹死」，接著又被對方飛踢踹到左腳造成紅腫及挫傷，龍潭分局受理後，移轉給瑞芳分局偵辦，後續依恐嚇、傷害及公然侮辱案送辦；瑞芳分局表示，當地老街假日其實是可以開車進去，但不能開到最裡面。