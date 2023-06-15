雲林地檢署指揮雲林縣警局刑警大隊、西螺分局在莿桐鄉及西螺鎮查獲俗稱「喵喵」的第三級毒品4-甲基甲基卡西酮，外包裝為「一日喪命散」，該毒咖啡包在加油站等處流通，檢警逮捕沈姓嫌犯，雲林地方法院裁定羈押。

雲林地檢署指出，今年5月接獲情資指莿桐鄉及西螺鎮等處有販賣毒品咖啡包，14日指揮警方執行搜索，查扣毒品咖啡包原料1袋、外包裝為「一日喪命散」之毒品咖啡包約50包，送衛生福利部草屯療養院鑑驗，均檢出第三級毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵），現場還查扣果汁粉、封口機、分裝袋、電子磅秤。

地檢署表示，沈姓嫌犯把「喵喵」混合其他物品製成毒品咖啡包，並在加油站等人流較多之處伺機販賣，嫌犯涉犯毒品危害防制條例第4條第3項之製造第三級毒品、販賣第三級毒品等罪之嫌疑重大，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署說，「喵喵」屬於合成卡西酮類物質，施用後會產生類似甲基安非他命與搖頭丸的效果，會產生興奮、心搏過速及周邊血管收縮等影響，另外可能造成呼吸困難、血壓上升、心悸、幻覺、妄想，嚴重者甚至導致死亡，施用者身上會散發貓尿味，因此俗稱喵喵。

檢察官表示，本毒品案包裝成「一日喪命散」，易使不知情者誤以為一般咖啡包，增加青少年誤食毒品或作弄他人之可能性，將廣蒐各項毒品情資，持續針對製造、運輸、販賣等重大毒品犯罪加強查緝，籲請民眾如有發現相關情資請儘速通報檢警。

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