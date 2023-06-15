當一段感情走不下去時，有些人能果斷分手，但也有人總是藕斷絲連 ，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、金牛座一旦分手，就不想和對方再有任何瓜葛，即使前任跑來求復合，也不會輕易改變決心。

▍天蠍座

天蠍座愛恨分明，看待戀情也是如此。若要離開一個人就會一刀兩斷，認為不必再有過多的牽連，曾經美好的回憶也更不願再次想起，也無法接受。

▍水瓶座

決心要離開的水瓶座，一定是經過深思熟慮後才做出的決定，一旦給出了答案後就不輕易動搖。擅長「除舊迎新」的水瓶座，在離開舊愛後，會快速展開新生活，適應新的節奏，如果前任跑來求復合，會果斷拒絕，因為覺得不值得。

▍金牛座

相愛的時候，金牛座會付出全部心力做到最好，當離開已熟悉、習慣很久的伴侶，金牛座會傷心欲絕，這時情傷將轉為一道心牆，並且果決的斷開與伴侶的一切連結，即使對方回頭，也於事無補。