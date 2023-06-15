外傳朱侯陣營在對接會議上因意見不合發生口角，以及朱立倫私下表示需要侯友宜自己來解決郭韓問題，侯友宜回應，完全沒有口角這回事。侯解釋，民主自由討論的DNA在國民黨本來就是一個氛圍，這個氛圍就是大家把問題攤開來，大家共同齊心齊力解決所有問題。

侯友宜說，每次開會就像在市府開會一樣，每個單位都有不同想法跟意見，但到最後都會整合一致，對一個目標穩定往前走，希望外界不要見縫插針，也不要挑起無謂的衝突，黨內大家都有志一同，這次選戰一定會贏。

至於不分區立委名單，侯友宜認為自己跟朱立倫都有最大的共識，就是找到最優質，最能夠讓社會信服，尤其是有專業能力，不只對黨，最重要是能夠為國家人民做更多事的好立委，這是大家共同的目標。

國民黨主席朱立倫15日出席中華民國消防退休人員協會會員大會，受訪時表示絕對尊重侯友宜的團隊，請不要見縫插針。（鄭任南攝）

而朱立倫認為在藍營整合上，侯友宜必須要更主動，侯回應，自己跟朱立倫都非常積極並保持密切聯繫，大家都會一起共同面對挑戰。