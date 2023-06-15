中國大陸日本商會15日舉行《中國經濟與日本企業2023年白皮書》發佈會，根據調查指出，利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的在華日資企業增多。顯示占比達到40.5％，較上年上升0.7個百分點。
根據第一財經引述該《白皮書》強調，RCEP是中日兩國之間的第一個自由貿易協定，在工業產品貿易上，雙方大約86％的商品將會取消關稅。減讓範圍最大的是大陸從日本進口的汽車零部件、鋼鐵製品、化學品、家電、纖維製品等，而清酒、燒酒等酒類進口未來也將取消關稅。
中國大陸日本商會15日舉行《中國經濟與日本企業2023年白皮書》發佈會，根據調查指出，利用《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的在華日資企業增多。顯示占比達到40.5％，較上年上升0.7個百分點。
根據第一財經引述該《白皮書》強調，RCEP是中日兩國之間的第一個自由貿易協定，在工業產品貿易上，雙方大約86％的商品將會取消關稅。減讓範圍最大的是大陸從日本進口的汽車零部件、鋼鐵製品、化學品、家電、纖維製品等，而清酒、燒酒等酒類進口未來也將取消關稅。
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