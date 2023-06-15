繼上月因日圓跌至近半年低點而促使日政府與日銀（央行）緊急開會，市場觀察家正密切注意後續對匯率波動的應對。日銀訂於16日（周五）舉行決策會議。

該調查顯示，96％的經濟學家預料日銀本周將維持利率不變，約有一半的受訪者認為日銀未來可能退回寬鬆政策，包括在7月或9月調整殖利率曲線控制（YCC）。

調查的28位經濟學家中，約有54％（15位）的受訪者認為日圓貶至145日圓兌1美元時，日政府與央行將採取行動，例如發布警告或干預匯市。約有12位經濟學家認為要到150日圓才會啟動干預。