長榮大學馬來西亞籍女大生，遭男子擄走性侵殺害，一、二審都依殺人罪判處兇嫌死刑，最高法院撤銷死刑發回更審。國民黨發言人林家興對此表示遺憾，看到被害者家屬的眼淚，整個台灣社會都感到心疼、憤怒，若窮凶極惡的罪犯無法以法定極刑讓其永久與社會隔絕，如何還給被害者家屬公道？台灣司法的公平正義又在何方？

林家興指出，蔡英文總統常把「司法改革」掛在嘴邊，相關成績卻一塌糊塗，更每每讓被害者家屬痛心絕望，如國民黨總統參選人侯友宜就對於「李國輝中和縱火9死命案」提出批判「公平正義是社會期待，不信真理喚不回，永遠守著一個信念反對廢死」，然而民進黨黨綱中卻仍要「研議廢止死刑的可行性」，請問民進黨主席賴清德，這也是你的主張嗎？要繼續延續蔡英文總統徹底失敗、人民唾棄的錯誤司改路線嗎？

國民黨副發言人呂謦煒表示，蔡英文總統過去曾說過「廢死是一個普世的目標」，引起外界嚴重質疑，而賴清德雖然對死刑議題表態是「法律存在就要照法律走」，但是民進黨黨綱中，至今仍然白紙黑字明文寫著「研議廢止死刑的可行性」。賴清德作為民進黨主席，並沒有對此有任何的質疑，也沒有要求做任何修改，是否代表賴清德其實心裡依舊期待著能夠廢止死刑？

呂謦煒質疑，固然「法律存在就要照法律走」，但是現在民進黨立委佔多數，司法院大法官又要在蔡英文總統的強硬提名與綠營立委席次多數的護航下淪為「綠友友」，將有一段時間會是民進黨行政、立法、司法三權總攬、一黨獨大的局面，如果民進黨執意修法要廢除死刑，在野黨又能奈何？對於台灣人民的法感情來說將是一記重創，社會正義更將伊於胡底！

呂謦煒認為，反觀國民黨總統候選人侯友宜對此有強烈而清楚的表態，他直言反對廢死，並表示「死刑符合公平正義與社會的期待」，相信這也符合大多數人民的認同與期望。一個是為了少數人的理想而要犧牲司法價值，一個是站在多數人的立場守護正義公道，相信民眾對此會看的很清楚！

呂謦煒強調，希望賴清德除了「法律存在就要照法律走」這種不痛不癢的回應外，更應該對人民公開說清楚講明白，作為民進黨主席，為什麼不修正黨綱中「研議廢止死刑的可行性」的規定？請問賴主席對死刑的立場與態度究竟是什麼？