高雄市傳出4名醫師涉不當使用苯巴比妥，國民黨高雄市立委參選人李眉蓁、陳美雅及李明璇今日舉辦「高雄淪為苯巴比妥天堂？要民進黨不要雙標！」記者會，李眉蓁及李明璇指，7年前高雄就曾爆出有醫生使用苯巴比妥，但7年過去市府卻完全沒有任何作為，陳美雅則質疑所謂的「用藥不當」是什麼，請中央公布用藥標準，要求衛福部和高雄市長陳其邁要出來講清楚說明白。

第三選區立委參選人李眉蓁提到，高雄於2016年陳菊執政時，就有媒體揭露有醫生使用苯巴比妥治療腸絞痛，但這幾年來市府有任何作為嗎？有開罰嗎？這7年來至少就可能上千名的小孩因此受害，高雄市政府難道沒有人要負責？不僅要請檢調單位查清楚，將真相公布，也希望高市府表明清楚，不要雙標，該怎麼處理就怎麼處理。

身為新手媽媽的立委參選人李明璇表示，這次市府以「非正當醫療目的來使用管制藥品」來開罰，但高雄市長陳其邁市長卻說，4名不當用藥的醫師年紀偏年長，照以往開藥習慣，遇到病人感冒時，常會開出支氣管擴張的藥物，但支氣管擴張藥有興奮作用，所以才開立苯巴比妥抑制興奮作用。

對於苯巴比妥造成的影響，李明璇也直指有話語權的人，發言要憑良心務必謹慎，別只顧政治利益，亂帶風向、造成社會恐慌。也因此她問：「到底苯巴比妥能否用於醫療使用？高市府開罰的意義不就是認為不能使用？若無法使用，7年前就爆發，為何至今還不停用？為什麼沒有機制去追蹤管理？」，她最後點名陳其邁：「身為前公衛專家、自詡醫師市長的陳其邁應該要出來講清楚說明白。」

第六選區立委參選人陳美雅質疑，高雄說有4名醫師用藥不當，但何謂「不當用藥？」，用藥標準中央衛福部應該要予以公布，否則只會事情發生後，中央沒有還給幼教人員公道，也破壞園方和家長信任關係。譴責中央失能、失靈，要趕快出來說清楚，什麼樣狀況才能使用苯巴比妥。她也質問，已經因為用藥不當受害的小朋友，權益誰來保障，政府應該主動協助幫忙。