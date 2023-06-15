美國眾議院日前通過「台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，但傳出行政院認為該協定僅需送立法院查照，無須送審，引起各界反彈，不少網友質疑這是另一起服貿，更酸「大腸花林九萬郎勒？」

美眾議院歲計委員會，日前針對台美21世紀貿易倡議首批協定實施法案進行審查，經過長達50分鐘的討論才表決通過，接下來可能還要再送交其他相關的委員會審理，接著才能送至參議院討論，待最後通過才會由美國總統簽署生效，但傳出行政院對此案的態度是不用送審，僅需送立院查照。

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，藍營執政時，針對兩岸服貿協議有送請立院審查，如今台美倡議實際上就是貿易協定，涉及廣大產業權利與行政部門權責，應送立法院進行實質審查。

雖然行政院發言人林子倫回應稱，若涉及修法，絕對會依相關法規處理，送立法院審議，但這樣的說法卻讓網友全都無法接受，怒批「要求逐條審查，不然就是黑箱賣台」、「如果是為台灣好有何不敢公之於眾？」

此外，不少網友更點名民進黨前副秘書長林飛帆，酸「笑死，九萬還在嗎」、「非凡公子：時空背景不同」、「林飛帆退選該不會就是為了要再衝一次立法院」、「大腸花林九萬郎勒？」