《金融》確定不保2！ 央行下修全年GDP至1.72% 16:292023/06/15 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 央行今舉行第二季理監事會，再度下修今年經濟成長率預測值為1.72%，低於前次為2.21%。至於CPI年增率，央行再度上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別為2.24%及2.38%，亦低於前次的估值。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《金融》央行：今年經濟成長率逐季升 Q4上看5.35% 保2無望！央行下調全年GDP預測至1.72％ 陸稱5月國民經濟繼續恢復 青年失業率再攀高至20.8％ #CPI #年增率 #下修 #72% #預測值 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》台封測首家加入RE100 欣銓承諾2050年100%使用再生能源 10:482023/06/15 財經 性平三法修法 政院：7月中旬前送立院 11:442023/06/15 政治 《國際經濟》汽車帶頭向前衝 日5月出口忽增 09:582023/06/15 財經 《半導體》旺矽多元化布局奏效 今年營運逆風穩揚 13:182023/06/15 財經 《國際產業》Hugo Boss調高2025年財測 14:492023/06/15 財經 《半導體》秒殺 台積電開盤就填息、16度達陣 09:382023/06/15 財經 《金融》FED利率決策符合預期 趁債券價格走跌逢低進場佈局 13:382023/06/15 財經 《國際經濟》經濟陷衰退 紐西蘭央行降息機率升 16:392023/06/15 財經 北市汙水管接管率最低里克服障礙 3年從個位數突破至六成 16:572023/06/15 生活 陸5月零售固投遜預期 工業增加值符預期 11:422023/06/15 財經 《科技》2022全球半導體材料營收續創高 台灣連13年稱冠 07:382023/06/15 財經 12吋晶圓廠設備支出2026年可望創高 估近1190億美元 15:412023/06/15 財經 《電機股》富強鑫決派利0.6元 後市審慎看待 11:482023/06/15 財經 《國際金融》捨經濟打通膨 歐洲央行估將升息1碼 15:592023/06/15 財經 《其他電子》在手訂單逾600億元 漢唐營收持穩續拚高 16:392023/06/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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