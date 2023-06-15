中美雙方昨晚宣布，美國國務卿布林肯周日將訪問北京2日；華府官員透露，布林肯周日會與中國國務委員兼外長秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅會談，並可能在下周一與中共總書記習近平會面。中國外交部發人汪文斌今回應，中美雙方正就布林肯訪華的有關安排保持溝通，將及時發布。
布林肯訪問中國前夕，秦剛14日上午應約和布林肯通電話。秦剛除就台灣問題闡明中方立場，並表示希望推動中美關係止跌回穩。布林肯則在推特發文稱，持續努力保持雙邊溝通渠道暢通。
中美雙方昨晚宣布，美國國務卿布林肯周日將訪問北京2日；華府官員透露，布林肯周日會與中國國務委員兼外長秦剛，以及身兼政治局委員的中央外事辦主任王毅會談，並可能在下周一與中共總書記習近平會面。中國外交部發人汪文斌今回應，中美雙方正就布林肯訪華的有關安排保持溝通，將及時發布。
布林肯訪問中國前夕，秦剛14日上午應約和布林肯通電話。秦剛除就台灣問題闡明中方立場，並表示希望推動中美關係止跌回穩。布林肯則在推特發文稱，持續努力保持雙邊溝通渠道暢通。
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