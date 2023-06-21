台大社會系近來相繼傳出教師性平案件，系方今(21)日在官方網頁發布聲明，強調正在檢討過去處理這些事件不足之處，也會勇於承擔應負的責任，並希望從這些事件學習建立、深化更符合性別平權與多元包容的教育環境。目前各案件已通報校內性平會，系上會配合調查。

台大社會系表示，有關前任老師以及助教疑似違反性別平等事件，甚感沈痛。過去當不同的老師接獲一些訊息後，會依照所知，盡力做了一些處置。雖然在處理每個個案的過程，以保護學生為原則，但是顯然仍有不周延、疏漏之處。

台大社會系提到，曾提醒特定老師與全體同仁有關師生份際的重要性、進行助教工作的調整、建立老師及助教與學生互動的倫理原則等等措施。也有一些老師盡力支持當事人，包括提供性平申訴的管道。教師一向鼓勵、支持當事人向性平會提出申訴，但由於尊重當事人的意願、或是未能知道全貌、以及未能充分瞭解或更新對相關規定的瞭解，我們對於一些事件未能如近日以通報性平會的方式進行介入。

台大社會系指出，目前已將各個案件通報台大性平會，實際狀況有待性平會調查釐清。相信性平會對於系方處理的責任，也會進行調查並有結論。會充分配合調查，藉此了解自己不足之處，力求改進。

台大社會系說，除了配合性平會的調查之外，也正在研討於系上建立更完備的相關措施。性別平權與多元包容是本系看重的價值，多年來也持續深耕。系上老師會齊心協力，透過這些事件加以檢討，為所看重的價值更加努力。

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