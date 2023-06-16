美國地質調查所（USGS）表示，東加王國附近的南太平洋海域今天發生規模7.2地震。

根據美國地質調查所，地震震央位於東加王國西南方約280公里，震源深度167.4公里。

美國海嘯警報系統表示，美國西岸、加拿大卑詩省（British Columbia）或阿拉斯加皆無海嘯風險。

澳洲氣象局也說，澳洲未面臨海嘯威脅。

歐洲地中海地震中心（EMSC）最初通報，斐濟群島南部附近發生規模7的地震。（譯者：楊昭彥）1120616

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