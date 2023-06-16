傳產旺季「金九銀十」，受到景氣不振衝擊是否值得期待行情？中鋼認為，目前下游信心不足，庫存仍在，且需求不佳，後續大陸產量控管下，對鋼鐵供需可望較平衡。而負面因素如升息將緩步、美國通膨下行、大陸疫情封控解除、大陸官方基本建設加碼等影響淡化，預估明年鋼鐵市況會比今年好。

中鋼董事長進一步表示，鋼鐵市況去年受到戰爭、升息、通膨等影響而轉弱，今年4、5月鋼價略回升後，6月又受到大陸低價傾銷，7月訂單需求不振，加上7月寶鋼等國際鋼廠開低盤，鋼廠6月跌價幅度低於市場預期，顯示已達成本底線，鋼價底部訊號浮現，並下游庫存已經開始下降，鋼市7、8月預估築底，看好拐點向上，加上各國疫情過後力拚提振內需，續推大型基礎建設，信心可望回升之下，用鋼產業緩步走揚，雖然第三季是鋼鐵淡季、亞洲雨季、歐美暑修等因素，但第四季帶動下，整體鋼市景氣預估今年下半年較上半年好，今年第四季有望較今年第三季、去年同期得宜，預計今年第四季單季目標如同109年第四季，109年第四季翻轉前三季表現，並看好明年鋼市景氣將優於今年。

歷經風生水起的110年及詭譎多變的111年，經營團隊深度思考什麼是中鋼的未來？未來的中鋼又應呈現何種面貌？中鋼的未來，勢必面對更劇烈的國際經營競爭、更嚴苛的全球能環壓力，來勢洶洶的碳中和挑戰攸關鋼廠存亡，原料與能源價格上漲、環保成本與日俱增，鋼鐵生產成本攀升態勢已不復回頭。未來的中鋼，必須克服這些外在環境變化，才能化危機挑戰為轉機生機。

中鋼先前也首次編製公司十年期(2023~2032年)經營發展策略，擬定未來十年因應策略與具體措施。在新願景引領下，具體布局策略方向，未來的中鋼不再追求「量變」-生產更多的鋼鐵，關鍵在「質變」-要從鋼鐵中創造更大的價值，創造綠色溢價，並在生產流程、產品組合、營運模式、綠能減碳、投資布局，以及公司治理等各面向持續精進。在願景引領下，經營團隊將從韌性中鋼、智慧中鋼及永續中鋼三方面著手。

關於股東答問，如果政府要徵收碳稅，翁朝棟表示，若每噸課徵碳稅100元，中鋼便要增加2.9億元支出；若每噸碳稅300元，成本恐大增8.7億元。

應對全球碳中和趨勢，中鋼與螺絲扣件廠晉禾合作研發並提供150公噸可宣告碳中和的鋼材，預計今年10月取得國際認證；中鋼同樣與盛餘(2029)合作熱軋產品並在今年底完成100%之碳中和熱軋鋼胚供應。

永續中鋼方面，中鋼全面展開低碳轉型工作，對標國際先進鋼廠，提出具體碳中和路徑規畫；近期，中鋼2030年中期減碳目標也由原較基準年(2018年)減碳22%，修正提高為減碳25%。中鋼致力研發拓銷低碳及碳中和產品，期能持續保有節能減碳優勢；同時，也在今年成立「碳管理輔導團」，協助下游客戶進行碳盤查作業，及提供節能減碳改善建議等，提升鋼鐵產業鏈減碳競爭力。此外，中鋼穩定推動四項轉爐石資源化：廠內回收、瀝青混凝土、水泥生料、填海造地。填海造地方面，今年起台北港的轉爐石年填築量獲准從130萬公噸提升至220萬公噸，相對中鋼集團每年約160萬公噸轉爐石產出，對轉爐石資源化有莫大助益，對中鋼的永續生產與經營意義重大。