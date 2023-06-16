屏東萬丹國中一名國三生鄭廷佑今年會考獲得5A滿級分，校方曝光背後一段辛酸故事，原來鄭男半年前讓媽媽騎機車載上學時，遭貨車撞擊，媽媽當場死亡，他則重傷，歷經3次手術撿回一命，治療復健之路雖遙遙無期，他仍不忘母親生前叮囑，刻苦勤奮學習下獲得佳績，畢業也榮獲縣長獎，感動不少人。

鄭廷佑不但是名排球選手，學科成績也很優秀，半年前在上學途中意外發生大車禍，造成1死1傷，母親傷重不治，他也因重傷導致氣胸、多處骨折住進加護病房，數次開刀後撿回一命，漫長治療、復健過程雖讓他學業進度嚴重落後，他卻發揮運動家精神，利用視訊學習跟上進度，也盡量不麻煩同學之下自主學習，今年會考考出3A++1A+1A滿級分25的成績。

身高181公分的鄭廷佑從小就是運動好手，去年9月遭逢重大意外後，造成氣胸、左小腿、左髖關節骨折，歷經3次開刀才脫離險境，他不時鼓勵自己「要趕快恢復行走能力，像正常人一般」，也對於母親生前的叮囑「好好用功、考好一點，獨立一點」銘記在心，如今靠著努力不懈、刻苦學習，順離拿到5A成績，今年畢業時也拿到縣長獎、鄉長獎和校友會獎。

鄭廷佑說，他會計畫將獎金存起來，並就讀在地的屏東高中，也告慰母親在天之靈；其他網友留言「我們萬丹的青年，好樣的」、「萬丹精神就是永不放棄的堅毅精神」、「很棒的孩子,媽媽在天上一定也很高興」。