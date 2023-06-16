將來銀行推出超優惠快閃活動，即日起至6月30日以邀請碼「NEXT1150」新申辦將來銀行存款帳戶並完成裝置綁定，將獲「加碼新戶禮」、「指定代扣繳，每筆享100 N點回饋」及暑期最被國人最關注的「海外刷卡加碼回饋，最高達10.5％」三大神級優惠，總價值高達1150元。

迎接暑期旅遊潮，將來銀行除原有的「刷將將卡一般消費享1.5％回饋無上限」，及「海外刷卡加碼3.5％回饋」，又推出「海外刷卡回饋5.5％」快閃優惠，等於是「將將卡」卡友最高可享有國內刷卡1.5％回饋無上限及海外刷卡回饋最高達10.5％的超強優惠，回饋率相較於同樣瞄準海外刷卡商機的同業高出2倍有餘。

且相較於銀行同業多半是限定特定國家才有專案高回饋，不在名單內的國家就回落到一般回饋率的做法，最寵粉的將來銀行玩出新高度，只要是海外通通不囉唆給予最優回饋，包含歐美諸國、東協10國、澳洲、中港澳、馬爾地夫…等等不常出現在同業「高回饋地區」內的國家，都能享受最高10.5％的超高刷卡回饋。

此外，將來銀行身為首家與票交所合作ACH自動代扣繳機制的純網銀，也將回饋延伸至帳單扣繳：符合前述條件的新戶申辦特許公用事業，或「他行信用卡」帳單自動代扣繳，8月底前每成功扣繳1筆回饋100Ｎ點，最高可回饋3筆共300Ｎ點，刷出將來銀行優惠新猷，吸引市場無數驚艷目光。

為落實無現金社會的願景，將來銀行同時提供每個月66次透過App或網銀轉帳免手續費、6次跨行提款免手續費的超級優惠，對於網購、或同事、親友餐敘分帳所衍伸出最常見的金融需求，將來銀行一樣把「將將粉」顧得好好的。

將來銀行深知刷卡支付的場域多元是卡友們強烈關注的，因此除與如全支付、LINE Pay、街口支付、icash Pay、全盈支付等電子支付業者合作，透過綁定「將將卡」或「將來銀行存款帳戶」快速支應日常所需外，日前也已把「將將卡」使用場景擴大到醫療院所及i繳費平台，方便將將粉們繳納學費、電信費、停車費、健保費、汽機車燃料費或儲值eTag等，進一步讓將來銀行的服務融入客戶的日常生活中，讓跟錢有關的事變得更簡單。