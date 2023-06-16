仁德區成功里全面展開化學防治。（曹婷婷攝）

疾管署署長莊人祥（左三）下午視察仁德區登革熱防治情形。（曹婷婷攝）

台南本土登革熱已累計6例，疾管署署長莊人祥下午視察仁德區登革熱情形，他說，目前防治面臨問題是雨水多，往往一噴完藥就遇下雨，影響防治成效，因此要再補強防疫作為，呼籲民眾動手清除積水容器，也期勉大家一起努力反轉疫情。

疾管署署長莊人祥、台南市長黃偉哲今天下午一起到仁德區成功里活動中心視察督導登革熱防治現況。

莊人祥說，目前疫情集中於仁德二空地區，也很快找到可能感染源，並趕快設置擴大採檢站找到隱藏病例，但目前需克服的是近期雨水多，每每噴完藥就遇到下雨，防治效果不好，因此要再補強防疫作為或噴藥頻率，後續還將加強醫師通報系統。

黃偉哲說，記取過去教訓，病例一發生，馬上擴大採檢，避免疫情擴散也努力截斷孳生源。

莊人祥隨後也在衛生局長蘇世斌陪同下，實地巡查二空社區及東區崇德市場等地，他說，二空為老社區且人口稠密，今天也發現不少屋子的屋後溝有孑孓、雨後空地帆布也找到孑孓，除了噴藥，居民也需配合動手清除積水容器。

仁德成功里、仁和里今明2天都將進行屋內化學噴藥防治，光是仁德里就200戶，但也發生有少數民眾拒絕配合噴藥，質疑擾民，大門深鎖，但經過衛生單位溝通說服，多數都肯配合。