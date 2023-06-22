Vicky完成登頂任務。（三立提供）

黃小柔忍痛完成任務。（三立提供）

啦啦隊人氣女神林襄上周在中視、三立《綜藝玩很大》，因為輸了比賽，甘心接受懲罰，挑戰炸昆蟲杯子蛋糕，她因為太過不適，一入口就反胃吐出的模樣更是令人心疼。今（22日）製作單位公布收視數字，女性25-34歲高達2.11，有效數字更有1.54的好成績，持續蟬聯週六同時段收視冠軍，破除林襄是收視毒藥的魔咒，也透過鏡頭打破大家對於她有公主病的既定印象。

網友對於另外2位媽媽，Vicky和黃小柔的表現也是讚譽有加，尤其在爬山的關卡環節中，Vicky臉不紅、氣不喘地領先其他成員，率先登頂，令人刮目相看；黃小柔因在騎腳踏車的過程受傷，還堅持完成爬山任務，不放棄的精神，讓人為之動容，網友紛紛留言：「媽媽們的戰力，好強」、「這就是所謂為母則強的韌性！超佩服！」

今年開播9年的《綜藝玩很大》，近年在實境節目的環伺下，收視穩坐第一，來賓的組合上也常帶給觀眾新鮮感。日前，旅美球星郭泓志意外現身《綜藝玩很大》的官方IG中，讓所有粉絲又驚有喜，卸下《全明星運動會》領隊一職，久未在螢光幕前露面的他，大家對於他的表現可說是相當期待，非常好奇在球場上的不死鳥，在遊戲競賽的節目，會與KID和坤達擦出什麼樣的火花。