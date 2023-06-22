台南市登革熱病例今天新增6例，累計病例數已達27例。台南市登革熱防治中心表示，6例中有4例居住在東區，分別是23歲、58歲、78歲女性及70歲男性；1例為仁德區56歲女性，1例為永康區40歲男性。經疫調發現，6例新增個案均與先前群聚的高風險區域相關。

登革熱防治中心表示，新增病例中，有4例由診所或醫院通報確診，2例經由市府衛生局擴大採檢發現。目前個案的居住地及工作地，均已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視，以及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能阻斷登革熱疫情蔓延。

市長黃偉哲也表示，昨天新增善化1例病例後，因該病例沒去過仁德區，目前血液篩檢20多人也都呈陰性，周邊環境採檢及誘卵桶亦正常，因此高度懷疑該病例是從外地染疫。不過，市府對善化區同樣採高規格對待，不希望疫情對外擴散。

另外，近期時有間歇性降雨，登革熱防治中心也持續落實社區孳清，今天在疫情熱區仁德區、東區及善化區共孳清372戶，其中陽性戶6戶，發現259個積水容器，查獲6個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教582人，並現場開立4張舉發單。