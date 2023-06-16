台中市22歲賴姓男子日前騎乘重機車由中正路直行，與開車由對向左轉的54歲黃姓男子相撞後倒地，未料賴男才剛要爬起來時，對向車道51歲陳姓女子疑似未注意路口事故左轉撞上。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市22歲賴姓男子日前騎乘重機車由中正路直行，與開車由對向左轉的54歲黃姓男子相撞後倒地，未料賴男才剛要爬起來時，對向車道51歲陳姓女子疑因未注意路口事故左轉撞上，所幸推撞上機車車輛而非賴男，最終賴男四肢多處擦挫傷無生命危險，詳事故肇因尚待警方進一步釐清。

事件發生於9日上午11時40分在霧峰區中正路與吉峰路口，當時賴男正騎乘重機車由中正路往草湖橋方向直行，而黃男自中正路中間車道左轉吉峰路方向行駛，兩車發生碰撞後，賴男倒地，黃男也趕緊停下車前往察看。

正當賴男正準備從地上爬起時，陳女駕駛著休旅車，同樣由中正路內側車道左轉吉峰路方向行駛，疑因未注意前方事故而撞上賴男的機車，賴男的機車甚至被往前推了一小段，所幸賴男未被撞上，四肢多處擦挫傷送醫，幸無大礙。

台中市政府警察局霧峰分局說明，黃男駕駛的汽車右側車身與賴男的重機車頭碰撞，賴男倒地受傷又遭陳女駕駛的休旅車車頭碰撞，導致黃男汽車車身受損、賴男重機與陳女休旅車車頭受損，3位駕駛經酒測，皆無酒駕情事，詳細肇責尚待警方進一步調查。