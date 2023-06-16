人與人之間的相處，懂得善待他人是一種美德，知名運勢網站《摘星工廠》就點名金牛座、獅子座及射手座總能善待身邊的人，願意主動伸出援手，很受朋友信賴，同時他們也懂得放過自己，做事情拿得起放得下，不會鑽牛角尖。

▍金牛座

金牛座雖然是硬脾氣，但只要別故意招惹他們，金牛平時總是待人親切隨和，不會因為自己小有成就便看不起人，也不會因為對方落難而避而遠之，反而不吝向其釋出善意。同時金牛座也很會找理由善待自己，懂得享受生活，可能是一頓美食、買東西犒賞自己，或是沉浸在自己喜歡的事情裡。

▍獅子座

獅子座個性開朗、待人熱忱，只要是能讓自己開心，並且給予肯定和讚美的人，獅子座絕對不會虧待；對於相對弱勢的群體，正義的獅子也會盡力幫人一把。同時獅子座在忙碌的工作之餘，也懂得善待自己，包括將生活安排得盡善盡美，好好調劑身心，從中取得平衡。

▍射手座

射手座幽默風趣、活潑好動，與人來往時總是真心相待，相信每個人的出發點都是善意的，別人有事找他們幫忙，都能迅速獲得協助，所以人緣往往不錯。在善待自己方面，射手座若是遇到挫折，也相當拿得起放得下，不會過於鑽牛角尖，把自己逼到絕境。