即將代表國民黨參選台北市大安區立委的羅智強，日前在接受廣播節目專訪時，提出「政黨輪替大聯盟」概念，認為在野黨必須要攜手合作，誰當總統是次要問題，政黨輪替才是最主要關鍵。不過此概念提出後引發社會各界議論，甚至連國民黨內部分人士都不買帳，甚至引發批判聲浪。羅智強則是在16日晚間發表道歉聲明，表示倡議政黨輪替大聯盟，引起諸多紛擾，因此鄭重向各界致歉，並進行包含「不再倡議大聯盟、不上政論節目不受訪」等四個反省。

羅智強16日晚間發表聲明，表示他所提出的政黨輪替帶聯盟概念，引發諸多紛擾以及媒體報導，他承認思慮不周，因此深感抱歉，「鄭重向各界致歉，並進行四個反省。」羅智強說，即日起至本次總統大選結束之前不會再倡議政黨輪替大聯盟。

羅智強也表示，即日起暫停所有政論節目的參與，也暫時不接受媒體訪問。「外界一切批評，皆虛心接受。如有需要澄清說明之事，皆透過臉書說明。」羅智強說，自己將一如既往，努力耕耘大安區，勤跑基層、努力服務、提出政見，全力以赴贏得大安區立委選舉。