越式洗髮最近很夯，不少網紅拍片體驗。一名網友分享，家裡對面要開越式洗髮店，洗護頭髮、肩頸按摩、臉部保養和挖耳朵的套餐服務，90分鐘1400元，大家真的會去嘗試看看嗎？引起網友熱議，不少沒去過的人都喊著想體驗看看，但已經去過的老司機的評價則是非常兩極。

一名網友近日在PTT上分享，他家對面最近開了一間越式洗髮店，他看了一下發現價格不便宜，平均價格至少要1400元，服務內容大概就是洗髮、護髮、肩頸頭按摩、臉部保養和挖耳朵，一整個套餐操作下來大約90分，很好奇大家會想去試試看嗎？

貼文引起網友討論，由於越式洗髮近日正夯，不少人都表示會想嘗試看看。「有點想去欸」、「蠻想去試試看就怕按摩技術跟不上SPA」、「很多網紅都有去拍，感覺很有趣，會想體驗一下」。

另有不少過來人分享經驗，評價相當兩極，有人認為以這樣的價錢獲得這麼多服務很划算，但也有人認為寧可多花錢找專門洗頭與按摩的地方。「去過，遇到新手整個被雷到氣炸，各個服務都覺得寧願花錢找各自專業的」、「去過！很不錯啊！這種價格搭配按摩洗頭，我覺得很值得，而且開到很晚，蠻好的」、「去過一次剪指甲的時候硬要修的很短，手一直覺得不舒服一個禮拜左右。」

作家黃大米也曾發文分享體驗心得，嘗試了越式洗頭大全套120分鐘，總共花了1800元，獲得了洗頭、洗腳、剪指甲、掏耳朵以及按摩臉、肩膀、手以及背部的服務，她認為整體來說很不錯，尤其是掏耳朵的部分，如果是男生去恐容易會暈船。