Sho Double✅

Mighty Shohei Ohtani doubles in the 1st inning against the Kansas City Royals at Kauffman Stadium.😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels pic.twitter.com/jiFEujcp1V — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) June 17, 2023

天使戰績隨著日籍球星大谷翔平棒子升溫而開始高漲，今（17日）客場交手剛接下全聯盟爐主位置的皇家，大谷翔平再有長打貢獻，持續推進個人連續場次安打紀錄，加上好麻吉山多沃（Patrick Sandoval）先發7局沒有掉分，天使3比0完封皇家，近12戰狂掃10勝，和美聯西區第一遊騎兵的勝差僅剩3.5場。

大谷翔平棒次向前挪至第2棒後，打擊表現持續上揚，首局敲出左外野方向二壘安打，完成連續13戰敲安演出，再靠著祖瑞（Brandon Drury）安打飛奔回本壘得分。第3局大谷翔平迎接得點圈打擊機會，皇家投手忌憚他的打擊能力，大谷連續看著4顆壞球踏上一壘壘包。

7局天使二壘有跑者，皇家投手還是不給大谷翔平做攻擊，再度投出明顯偏離好球帶的球，大谷本戰沒有打點入帳，不過擔綱第4棒的祖瑞表現出色，4打數繳雙安，打下2分打點，先發投手山多沃僅管投出多達5次四死球（含1觸身），仍有辦法渡過失分危機，以無失分表現拿下第4勝，後援兩局的巴克曼（Sam Bachman）收下職業生涯首場救援成功。

大谷翔平繳出3打數1安，獲2次保送、1次三振，連續5場比賽有長打貢獻，打擊率3成01維持不變。天使自6日擊敗太空人後，近12場比賽狂拿10勝，本季戰績40勝32負，和分區排名第2的太空人已無勝差。