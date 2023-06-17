衛福部在昨宣布部立台北醫院擴大提供全台幼童部免費巴比妥及BZD尿檢，卻在2小時就轉彎聲稱新聞稿為「誤植」。國民黨團今召開記者會，六都已陸續展開檢驗，沒想到台北醫院卻修正檢驗對象限新北市幼兒園幼童，質疑新聞稿在2小時後修正為檢測「限新北」，根本就是政治操作。

總召曾銘宗表示，國民黨團非常重視新北幼兒園餵藥事件，也非常慎重在昨天下午，邀請衛福部官員參與今天的記者會，結果，衛福部根本不想，也不願意來記者會現場，向全國民眾說明，而衛福部發布新聞稿在2個小時後轉彎，質疑這2個小時，到底是誰介入？是民進黨總統參選人賴清德？是行政院長陳建仁？還是衛福部長薛瑞元？是誰要求更改新聞稿內容？

曾銘宗直言，這根本就是政治操作，六都都已經開始進行全面檢測，國民黨團要問問賴清德副總統、陳建仁院長、衛福部長薛瑞元，難道你們都睡著了嗎？當全國家長都憂心自己孩子是否健康，你們不做全國全面公費檢測，還在進行政治攻防，你們還有良心嗎？難道眼中只有選舉嗎？

國民黨立委鄭麗文表示，為何昨天公布全台免費檢驗，2個小時突然改口僅限新北市？是怕全國檢驗造成所有家長恐慌？回顧當初疫情爆發時，多少專家學者要求政府全民普篩，蔡政府不願意；現在發生餵藥事件，是轉性了，願意全國孩童進行免費檢驗，結果2個小時後改口「限新北」，難道又是政治操作？怕綠營執政縣市也禁不起考驗，擔心最後幫了政敵侯友宜脫身？

鄭麗文說，難道蔡政府為了政治、為了選舉，不惜摧毀我們僅有的幼教體系，摧毀家長與幼教員好不容易建立起來的信賴？甚至清查管制藥品也故弄玄虛，給無良政客繼續帶風向的空間？還是衛福部早就知道餵藥案是烏龍一場？如果不是，難道不應該儘快找出元兇、找出真相嗎？台灣養出這樣的民進黨政府，是台灣悲哀。

國民黨立委林為洲認為，衛福部稱新聞稿誤植說法牽強，但他支持全國幼童應該普篩，而不是只限新北市；另一方面，衛福部不應故弄玄虛，因儘速說明各類藥物的體內標準，並發文要求衛福部，公布巴比妥和其他可疑藥物，在人體殘留標準值到底是多少？

侯友宜競選辦公室發言人詹為元表示，衛福部超大髮夾彎，將宣布全國檢測訊息在2小時後變成「限新北」，這就是標準的政治操作，衛福部台北醫院早在6月8日就加入聯合篩檢的專責醫院，但衛福部昨天特別發新聞稿強調限於新北市民，質疑是民進黨政府不想將此事外溢到其他縣市，要將所有責任與過錯都集中在新北市府。