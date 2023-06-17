新竹1間幼兒園遭家長踢爆，幼童疑遭教保員不當對待，家長還指出孩童不僅被彈嘴巴、膠帶貼嘴、膠帶綑手，甚至還有孩子被「膠帶貼在牆壁上」、剪刀對胸口，造成孩子聽到上課2字就哭鬧喊「不要上課」，還出現摳爆手、腳指甲疑似自虐的行為，對此，新竹市教育處表示，已對2位教保員和園長各裁罰6萬元；消息在網上曝光後，網友並不領情開酸「才罰六萬，難怪根本不怕耶」。

一名家長在臉書社團「幼兒大小事」發文，她指出新竹市有間幼兒園，對孩子不當管教，不僅對(全班)幼童用膠帶貼嘴，還2個孩子手牽手牽住後膠帶捆手，甚至還有2位孩子被4條膠帶貼在牆壁上、對孩童彈嘴巴、剪刀對胸口等不當對待。

導致孩子一聽到要上課，便開始哭鬧喊著「不要上課」，還會將自己關在衣櫥內，手指甲、腳指甲摳到見血還不肯罷手；沒想到，有家長向園方反應，卻被回應「如果彈老師的嘴巴能讓你消氣，那你就來彈吧」，此番話讓家長感到相到無語。

貼文一出，網友罵翻紛紛留言表示「嘴巴貼膠帶！這些幼稚園老師到底怎麼了？心理生病了嗎」、「您po出來是對的！讓其他家長也看到如此離譜的幼兒園，真的也顛覆了我的三觀！我看了都想去彈他嘴巴！誇張！」。

新竹市府表示，該事件發生在半年前，教育處表示，該園張姓及陳姓2位教保人員及負責人分別各處6萬元罰鍰外，其中陳姓教保員經委員會認定1年不得進用擔任教保工作，並說明除對前述人員進行罰鍰外，針對本案也展開加強教保服務人員輔導其教育專業及管理知能課程之處分、並適時輔導相關孩童作業。.

教育處說明，調查過程中，也親自致電各個家長的詢問輔導意願，相關完整評估、安排孩童後續的心理輔導與教育建議，強調市府絕對重視孩子的學習成長環境，發生相關兒虐案件絕不寬待，立即調查、立即處置。

然而，對2教保員、園長「各裁罰6萬元」的消息在網上曝光後，網友也搖頭酸爆表示「才罰六萬，難怪根本不怕耶」、「才罰6萬，是不是所有的罰則都是20年前物價的金額？」，還有網友揶揄「0-6歲，暴力養」。