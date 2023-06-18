農曆7月鬼門開，7月15日中元普度，各大宮廟都會舉行普度科儀祭祀「好兄弟」，每每都能發現「大士爺」或「普度山」等糊紙作品參與其中。糊紙物件在台灣傳統祭典儀式中做為人們祈願的媒介物，新北市文化局與新興糊紙店合作，徵求對糊紙有興趣的實習學徒「以工換技」，即日起至6月25日開放報名。

文化局長張䕒育表示，糊紙是台灣常民生活中與生命禮俗密切相關的傳統工藝，其用途之廣，有用於喪事、民間信仰的醮典法會、釋、道教普度等，雖然多數必須配合宗教儀式火化，但仍有精緻的作品被長久保存。

市府2013年登錄糊紙為傳統藝術，2019年配合修法重新公告登錄為「傳統工藝」，保存者張徐沛為新興糊紙店創辦人，擅長偶頭捏塑、彩繪、書法等，其中尤以紙偶製作最是箇中翹楚，其積極投身各大祭典儀式，創作遍及台北、基隆、桃園，甚至二次受邀至法國巴黎展出「靈厝」、「龍頭」等作品，將糊紙工藝之美讓國際看見，此外更持續推廣、傳承傳統糊紙工藝，舉辦推廣傳習活動讓更多民眾認識糊紙文化。

新興糊紙店透過每年糊紙需求量大的普度旺季， 徵求對糊紙有興趣的實習學徒「以工換技」，除可以貼身觀察與學習普度科儀作品其中的環節製作，實習學程完畢前更可獲得一只由講師所傳授的自身紙僕分身作為實習禮物，未來更有機會優先與新興糊紙店搭配進行短期合作，優先參與新興糊紙文化的活動以及紙紮結合動畫的跨領域製作與拍攝計畫。

對糊紙工藝有高度熱情及興趣的朋友們可逕至「新興糊紙文化-紙紮工藝美學」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/hsinhsinjosspaper/?locale=zh_TW填表報名。