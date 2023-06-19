全台首發試乘會，三菱日本總部高度關注，北亞本部長親臨，首場於順益台北濱江所舉辦。日本三菱自動車為了表示對於台灣市場的重視，北亞本部本部長山(崎)義則特別從日本扺台參與全台首發試乘會。在致詞時山(崎)本部長表示，「台灣是日本三菱自動車很重視的市場，感謝台灣車主對Mitsubishi一直以來的支持，特別是對Eclipse Cross PHEV的高度期待。」

在上市前就話題不斷的Mitsubishi Eclipse Cross PHEV備受關注，結合了燃油引擎和電力系統，有加速快、車室寧靜、純電行駛等環境友善新能源車優勢，當電力不足時，可切換為油電模式繼續行駛；還可以支援快充，只要25分鐘即可充滿電力達80%，是台灣車市中唯一支援快充的PHEV車型，且可擺脫里程焦慮。在5月中發布上市時，雖試乘車尚未到據點無試乘車可供體驗，但仍有近50輛的早鳥訂單以及近400組客人等待試駕。