丁彥哲表示，南投酒廠占地約17公頃，未來將結合產業、人文、休閒等資源，打造屬於各年齡層生活的、知性的、歐式風情般的新型觀光酒廠。

相關工程於2021年1月19日開工，總工程造價約8.4億元，目前工程進度超前，後續將進行室內外裝修工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計在2024年完成建築工程後，進行製酒設備的投產試車。

【酒後勿駕車 未滿十八歲者禁止飲酒】