丁彥哲表示，南投酒廠占地約17公頃，未來將結合產業、人文、休閒等資源，打造屬於各年齡層生活的、知性的、歐式風情般的新型觀光酒廠。
相關工程於2021年1月19日開工，總工程造價約8.4億元，目前工程進度超前，後續將進行室內外裝修工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計在2024年完成建築工程後，進行製酒設備的投產試車。
【酒後勿駕車 未滿十八歲者禁止飲酒】
台灣菸酒公司19日上午在南投酒廠舉行「威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程」主體建築鋼筋混凝土結構工程上梁典禮，由台酒公司董事長丁彥哲主持。
丁彥哲表示，南投酒廠占地約17公頃，未來將結合產業、人文、休閒等資源，打造屬於各年齡層生活的、知性的、歐式風情般的新型觀光酒廠。
相關工程於2021年1月19日開工，總工程造價約8.4億元，目前工程進度超前，後續將進行室內外裝修工作，相關生產設備亦將陸續進場安裝及測試，預計在2024年完成建築工程後，進行製酒設備的投產試車。
【酒後勿駕車 未滿十八歲者禁止飲酒】
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。