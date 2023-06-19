吳自心指出，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。今年業務重點包括，12月規劃推出客製化商品交易平台，為期貨市場挹注新動能；年底前所有商品將皆適用動態價格穩定措施，強化期貨市場價格穩定；持續建置國內店頭衍生性商品集中結算機制，規劃7月31日上線新臺幣NDF及客戶集中結算服務；與多家知名交易所洽談指數授權，赴海外招商引資；持續強化資安工作，建置應用大數據平台。

111年全球金融市場因通膨及升息影響實質經濟成長，期貨市場受惠避險及交易需求，表現相對穩健，臺灣期貨市場111年全年交易量達3.84億口，較110年略減少近2%，仍創歷史次高量；其中夜盤交易量持續成長，較110年大幅成長59.3%，顯見夜盤已為盤後交易避險主要管道，充分發揮期貨市場之經濟功能。期交所111年稅後淨利達33.28億元，每股稅後盈餘6.95元。