2024總統大選最新民調，《TVBS民調中心》18日公布的最新調查結果顯示，柯文哲支持度為33%，由老三升至龍頭，賴清德支持度30%排在第二，侯友宜支持度則為23%，另有14%受訪者未表示意見。對此，前立委沈富雄19日就表示，「所有中外的大選，沒有一個黨說在國會裡頭地區委員一個都沒有，但總統候選人支持度卻排名第一，這太奇怪了」，引發討論。

沈富雄19日在廣播節目《POP大國民》中表示，「我認為大部分民調的趨向，都指向柯文哲上來了，因為侯友宜所有的天災人禍一起來，支持者都跑掉了，為什麼會這樣？」沈富雄指出，「因為今天台灣的社會，大概有一半以上討厭民進黨，但也有一半以上看不起國民黨，討厭民進黨跟看不起國民黨就會不曉得怎麼辦才好」。

沈富雄提到，「如果今天民調電話響了，一個看不起的跟討厭的，最後大家都會選擇那個看不起的，因為看不起的有努力的空間，但如果是討厭的，很不容易變成不討厭」，最後沈富雄更說，「如果這樣比的話，賴清德天花板就是在那邊了，而柯文哲是這兩群人目前的避風港，你去看所有中外的大選，沒有一個黨說在國會裡頭地區委員一個都沒有，但總統候選人支持度卻排名第一，這太奇怪了，柯文哲自己心裡也有數」。