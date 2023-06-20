曾姓男子覬覦就讀國中女兒的閨密，屢屢以「偷襲」的方式親吻女兒閨蜜的臉頰、嘴巴，或是強搭肩膀、牽小手。女兒閨密的爸爸得知後報警提告。曾男辯稱「我是把她當女兒」，高雄地院不予採信，依性騷擾防治法判7月，可上訴。

2021年2月曾姓少女的閨密因故來家中借住，該年3月某日深夜2人偷喝酒，曾男疑似覬覦女兒閨密的姿色，半夜趁其酒醉迷茫之際，趁其不備、直接強吻少女得手，少女當場驚呆，但不敢聲張。

隔天一早，曾姓少女的閨密在樓下公園等女兒一起上學，坐在公園椅子上等待時，曾男又偷親女兒閨密得手。當天中午放學時，曾男跑去學校附近等待，發現女兒閨密走出校門後一路尾隨，在經武路馬路上直接搭肩、強吻少女得手。曾男得逞後，還一路死纏爛打，要少女和他「手牽手」，少女直接甩掉曾男的手後逃跑。

當天下午，少女因屢遭侵犯悶悶不樂，又回到公園、坐在椅子上發呆，曾男發現，先故作關心、坐在少女身旁，趁少女不注意時、又偷親少女臉頰。晚上時，曾男在住家樓下，又強搭少女肩膀、企圖牽手，少女忍無可忍，直接回家告訴爸爸，爸爸氣到報警提告。

曾男辯稱，知道自己行為不妥，但是是「把少女當女兒」，針對少女指控他強吻，他表示沒有意見。法官痛批曾男，不尊重他人人格尊嚴，缺乏性別平權觀念，少女當時因故到自己家暫住，卻遭曾男侵犯，造成少女對人與人的信任感、人格發展、身心健全及價值觀等造成重大負面影響，身心傷害匪淺，依性騷擾防治法判其7月，全案仍可上訴。

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