隨著運動風氣盛行，許多人都會上健身房鍛鍊體態，其中深蹲是非常普遍的動作之一。然而，台北醫學大學附設醫院婦產部婦科主任金宏諺提醒，下半身過度用力、用錯力氣，可能會讓提肛肌筋膜發炎，造成頻尿、解不乾淨等症狀。除此，習慣用力排便、常提重物、過度進行縮肛運動、壓力大容易緊張等，也都是提肛肌筋膜炎的好發族群，生活中要特別注意。

醫師金宏諺在《健康2.0－名醫觀點》提到，提肛肌筋膜炎即是所謂的「骨盆底肌肉筋膜炎」，發作時會出現下腹部或是骨盆附近疼痛，甚至這些痛感可能會以輻射狀蔓延到它處，包括大腿股骨、腹股溝、外陰部及後背尾椎等位置。

金宏諺進一步指出，除了長時間過度練習深蹲外，習慣用力排便、常提重物、過度進行縮肛運動、壓力大容易緊張等，也都是提肛肌筋膜炎的好發族群。除此，提肛肌筋膜炎不僅可能造成下腹部或是骨盆區域疼痛，也會影響排尿，導致頻尿、排尿解不乾淨、下墜感、尿道痠痛等症狀，嚴重甚至會出現尿失禁的情況。

金宏諺提醒，由於提肛肌筋膜炎發生的症狀，與骨盆腔發炎，或是泌尿道感染類似，很容易讓人誤診。如果民眾在服用長時間抗生素後，相關症狀仍未改善的話，就可考慮罹患提肛肌筋膜炎的可能性。