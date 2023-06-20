海上喋血！越籍漁工殺死同事遭船長反鎖 急開回台入港「甕中捉鱉」

高雄籍遠洋漁船豐國616號，今年4月28日下午16時許，在印度洋距南非開普敦東南方約674海浬公海上作業時，發生越南籍陳姓船員將印尼籍船員殺害的喋血案件。漁業署接獲通報後，緊急召開跨部會專案分工會議，先由海巡署將漁船戒護返台，再聯合刑事局國際刑警科與高雄市警鼓山分局等單位，將反鎖於船艙的陳嫌拘提到案。

警方調查，行凶的陳嫌與印尼籍死者不熟也無嫌隙，但當日疑似精神不穩，突然持刀砍殺在冷凍區整理漁獲的死者，並立即躲到船艙儲藏室內，船長立即將艙門反鎖，駛向模里斯西尋求援助，但模國以發生在公海為由，僅同意停靠模國路易士港，並協助人道行政援助，並未啟動司法偵查。

我國籍漁船發生海上喋血案件。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

這起喋血案雖然發生在公海上，但我國籍的船艦及航空器，均屬我國領土的延伸，所以我國具審判及管轄權。案發後立即由刑事局、海巡署及高雄市警察局共組專案小組，報請高雄地檢署檢察官李侑姿指揮偵辦。

刑事局派駐南非警察聯絡官接獲通報後，立即趕赴模里西斯，在模國同意下，登船初步採證，鞏固相關事證，但陳嫌仍拒絕交出兇刀。為能進行司法偵審並追溯犯行，豐國616於5月16日啟程返台，歷經近1個月的航程，於近海時在海巡署偉星艦及PP-10075艇戒護下，順利於6月14日返抵高雄，停靠在海巡署艦隊分署第五海巡隊的公務碼頭，由專案小組上船攻堅，順利將陳嫌拘提到案；此外，為重建犯罪現場，由刑事局鑑識科人員上船採集微物跡證。全案依殺人罪嫌移送後，檢方向法院聲請羈押獲准。