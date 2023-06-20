來自克羅埃西亞的男子來台出差，被牙醫師發現上顎有不明白斑，新竹台大分院國際醫療中心以國際醫療特約門診方式，安排口腔顎面外科醫師彭馨慧診療。就診當天特約門診護理師接待，協助男子辦理程序，男子也感謝英語陪同服務，讓他在醫院裡不再毫無頭緒又緊張。

就診當日，由國際醫療特約門診護理師依約前往接待該男，協助辦理相關程序，並陪同就診，所幸最後檢查上顎白斑為異物侵入黏膜造成，異物順利取出，並持續觀察，該男表示，約診的方式除了能互相配合時間，英語的陪同服務更舒緩了在醫院裡毫無頭緒又緊張的心情。

大新竹地區有新竹科學園區，又有清華大學、陽明交大等大學，不少攜家帶眷的外國工程師、外籍老師在此定居。新竹台大分院指出，國際醫療中心自去年5月成立以來，持續在國際人士就醫環境、拓展國際病人服務領域耕耘，在服務外國病人時，深刻體會到友善就醫環境的重要性。

新竹台大分院指出，對於不熟悉流程、語言又不通的外語人士來說，就醫過程從掛號、看診、檢查到拿藥，一關接著一關十分困難。

為此，醫院著手建置國際醫療特約門診，採用約診制度，從病人聯繫醫院開始便提供英語專人服務，搭配科別齊全的國際醫療團隊，讓病人從醫病溝通到疾病治療都能享有順暢又高品質的就醫體驗。

新竹台大分院表示，「國際醫療特約門診」日前已正式開幕，多功能的診間可執行一般理學檢查與超音波掃描，問診、檢查、諮詢一站式完成，避免外語人士在不同層樓之間奔波，迷失在指標牌中，對於注重個人隱私與流暢就醫體驗的外國人來說，友善服務更上一層樓。

余忠仁說，發展國際醫療是醫學中心重要的任務之一，醫院致力於成為醫療中心，近年來與國合會、衛福部新南向政策密切合作，並投入不少人力及資源發展國際醫療，期許能在國際上拓展能見度，為病人帶來更好的醫療照護，提供更友善的醫療服務。