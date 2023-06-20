花蓮市公所舉辦「洄瀾日常：花蓮市老照片徵集」活動，即日起至7月31日止，希望能徵得2000年以前在花蓮市拍攝的影像，市區食、衣、住、行相老照片即可投稿，入選者可獲得感謝狀及授權費每張500元，入選作品將集結成專輯，希望能呈現早年花蓮市景的風華。

花蓮市公所2022年出版「帶你回花蓮：穿梭街市百年」一書，以照片爬梳花蓮市建市的歷程，回顧百餘年來市民生活的足跡，發行後受到熱烈回響。

花蓮市公所徵求老照片，將集結成冊，呈現花蓮市發展歷史。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所說，為持續蒐集與保存地方老照片影像，讓後人得以看見花蓮市曾經的風華，今年規劃老照片徵集活動，期待廣徵具歷史意義的老照片，共同留存地方記憶，使地方文獻保存更為完整。

這次「洄瀾日常：花蓮市老照片徵集活動」以花蓮市食、衣、住、行為主題，活動自即日起至7月31日止，廣徵2000年以前在花蓮市拍攝的影像，照片黑白、彩色不拘，投稿請於線上填寫表單https://forms.gle/omPbwfJC1Q7gv65L8，再上傳照片電子檔，並且附100字內的照片說明或背景故事，入選者可獲得感謝狀及授權費每張500元。

老照片徵求活動可至花蓮市公所官網看最新消息，或臉書搜尋花蓮市公所粉絲專頁，或洽電話花蓮市立圖書館03-8330214分機12。