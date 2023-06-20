韓國FNC娛樂唱跳男團P1Harmony，由KEEHO、THEO、JIUNG、INTAK、SOUL、JONG SEOB共6成員組成，被葛萊美音樂獎選為「2023年值得關注的K-POP男團」之一，新輯《HARMONY ： ALL IN》熱賣24.5萬張，主打歌〈Jump〉洗腦的旋律加上跳繩編舞引發熱烈討論。他們10月4日將首度訪台，在Zepp New Taipei舉辦演唱會，首次與台北粉絲近距離接觸。

P1Harmony的P意指「Plus」（加），意味著團體加上未知的1，就能成為帶來更多不同的Harmony（和諧、和聲之意），擁有無限的可能性。他們是FNC娛樂繼FTIsland、CNBLUE、N.Flying、SF9後所推出的第5組男團，其中隊長KEEHO為加拿大籍，SOUL則來自日本，另外4成員皆為韓國籍，也是FNC首次推出的多國籍男團。

P1Harmony在2020年10月出道時，FNC特地打造了電影《P1H：新世界的開始》，更請到同公司的「國民MC」劉在錫、丁海寅、「AOA」雪炫等大咖前輩演出，接著推出首張迷你專輯《Disharmony ： Stand Out》進攻歌壇。

歌舞實力兼具的P1Harmony，從出道專輯就嘗試作詞，展現多方位才華。他們年初剛到美國進行巡演，本月帶著迷你6輯《HARMONY ： ALL IN》回歸，專輯發行後立刻攻進10地區iTunes的K-POP專輯榜前10名，主打歌〈Jump〉MV更在上架1天內就突破1千萬觀看次數。