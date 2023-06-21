桃園因擁有國門、產業發展及重大建設加持，水塘綠地佈滿、環境優美，磁吸懂得品味生活的高端份子匯聚，使此地成為人文薈萃的宜居首選，其中又以鄰近桃園機場捷運站A17、A18及A19的青埔最為炙手可熱，除了眾多利多條件，比鄰於旁的桃園國際航空城更為此地帶來無限能量及巨大價值，也讓位於A18、A19及桃園國際航空城的金三角核心指標建案「樺龍敘」，其難得一遇的高級珍稀19戶，成為重視隱私與生活高階人士尋覓居住地區的品味之選。

【航空城國際人才進駐 磁吸雙北品味菁英】

青埔被視為台灣與國際接軌的重要城市，不僅擁有國門前廳的絕佳位置，發展潛力無窮的桃園國際航空城更鄰近於旁，且兩者的定位及發展軌跡與信義計畫區亦有相似因子，當軌道交通、政府企業重要建設、人流相繼進駐，讓青埔未來指日可待。

桃園國際航空城占地4564公頃，是繼十大建設後最大規模的國家建設計畫，目前布局6大優先產業，包含航空輔助、智慧車輛、國際物流、生物科技、綠色能源及雲端運算；7大企業進駐則有星宇航空、統一超商、大樹醫藥及力歐新能源等，預計將帶來逾20萬就業機會，年產值預估2.8兆，吸引雙北具有品味的高資產族群青睞，前來找尋值得好好生活的優質環境。

【位居A18、A19雙核心生活區 居住環境動靜皆宜 】

青埔水塘風光適合好好「品味生活」，其生活環境涵蓋於A18及A19，動靜皆宜。A18充滿著商業氣息的繁華，無論是假日想與好友一同前往華泰名品城outlet購物，或是帶著孩子前往Xpark水族館同樂，又或是與家人一起去全台佔地最大的IKEA採買，吃喝育樂樣樣行，放鬆時光隨心所欲自在享受。

A19則匯聚人文薈萃，此區充滿綠帶公園、藝文氣息學風鼎盛，能前往樂天桃園棒球觀賞精彩賽事與活動；在佔地6千坪的環球購物中心吃喝玩樂；假日想要在桃園市立美術館陶冶心智，實現平日時刻身處綠活之境、假日享受純粹居住環境，動靜兼具的城市生活難得一遇。

【萬坪公園 老街溪最肥沃綠水廊帶】

除此之外，此區有別於舊市區的擁擠街廓，被綠意豐富的洽溪公園、老街溪及青禾藝術公園擁抱，讓居住於此的人們可以輕攬高綠覆、高活氧的宜人氣息。當人們漫步在將近12公頃的綠金走廊，聽聞鳥鳴潺水、嗅著青草花卉、感受微風輕拂，腦中構築出一幅最嚮往的幸福生活意境，無論是與志同道合的朋友一同感受高質感生活氛圍，還是與家人在歡笑中野餐聊天，又或是看著孩子與寵物奔跑嬉戲，讓此區成為適合品味生活、遠離喧囂的自在樂園。

漫步在老街溪綠帶，輕攬高綠覆、高活氧的宜居生活。(圖/業者提供)

【四進式隱私規劃 放學回家更安心】

青埔A19站周遭環境宜人，學風鼎盛，許多菁英家庭看準此區域的發展及未來展望，攜家帶眷前來定居。深耕青埔20年，以品味美學為信念的樺龍集團更看重此點，以品牌代表作悉心打造稀有19戶「樺龍敘」，目的就是為了給未來買家們一個可以好好生活的品味住宅。「樺龍敘」居住環境單純，四進式門禁規劃、人臉辨識門禁系統，為安全多一層把關、鄰近國際雙語青埔國中，距離僅450公尺，縮短孩子上下學的通勤時間，打造最適合求學的安心環境。加上24HR的智能宅配室規劃，戶戶充電車樁配置，也把科技融入生活，打造最適合生活的舒心精緻宅邸。

【市場罕見高規格 五感公設提升生活層次】

「樺龍敘」由樺龍建設投資興建，並由頂尖團隊攜手打造，推出區域難得一見的珍稀純粹19戶。建案名稱取單名「敘」，意指透過「樺龍敘」開啟新篇章「序」，讓建築說故事，敘述一代代的經典傳承。「樺龍敘」是樺龍建設的經典美學之代表作，基地位置處於黃金三角核心，以及鄰公園而憩的綠地寶石，由老街溪孕育肥沃水岸，使「樺龍敘」坐落在青埔大地成為代代永續經典。

樺龍集團品牌行銷經理-林芸禾認為，「懂得慢品生活才能過好生活」，因此精雕細琢珍貴的19戶，37、44坪3-4房的精緻住宅，區域少有四面採光、空間通透，一層僅2戶、樓高10層樓。並希望把左鄰右舍的溫度及情誼延續在這純粹的社區裡，讓單純的19戶開啟人與人之間的交流，這樣規劃，也深深吸引追求生活單純、隱私性高的菁英份子駐足。

【懂得生活的建商 蓋出自己也想住的暖心宅邸】

「樺龍敘」公設本著品味生活的初衷，細心規劃了私有中庭花園與後院植感空間，大量栽種景觀植物與可食植物，可隨意使用單體窯烤爐製作pizza，隨手摘採羅勒葉、薄荷、迷迭香為美食增添香氣，與親朋好友享受美好時光；交誼廳、吧檯皆可隨住戶心情彈性調整擺設，等於多了一間可招待親朋好友的公領域空間，非常適合與志同道合的朋友歡聚在此品茶、品酒、談音樂、談生活，彰顯主人品味同時，也讓人與人之間享受五種感官帶來的愉悅氛圍，體驗高品質宅邸生活。

樺龍敘3D示意圖-社區入口廣場，外牆面和戶外植栽盆栽共同營造隱匿性，為愜意的微隱居生活品質增添一份安全。(圖/業者提供)

建築規劃： 三房(37坪)、四房(44坪)

建築設計：劉博文建築事務所

投資興建：樺龍建設股份有限公司

基地位置：桃園市中壢區民權路四段

接待中心：桃園市中壢區領航南路三段與青埔路二段交叉口

預約專線：03-287-6633