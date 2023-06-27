巨鼎建設在烏日學田路推新案TOWER花園，27日舉行開工典禮。(業者提供)

號稱「台中副都心」的烏日區近幾年發展快速，房市價格也持續飆漲，以營造起家的巨鼎建設反其道而行，以「讓利價」在烏日推出新案TOWER花園，短短3個月銷售即達7成，27日並舉行開工動土典禮，特別與愛之光公益協會合作，推出認購手工餅乾、咖啡即捐贈公益的活動，盼落實企業社會責任。

投入營造產業30年的立堡開工，旗下子公司巨鼎建設在烏日區學田路推出新案TOWER花園，該案基地面積1380坪、總銷19.6億元，總經理陳坤鎮說，母公司從事營造、建設及土地開發等相關產業已30多年，擁有自己的挖土機具及水車等，因在市場上具有相當經濟規模，才可推出「讓利價」回饋消費者。

該案為地下2層、地上15層大樓，總戶數158戶，規畫為26至38坪的2至3房產品，每坪單價26至38萬，總價約900萬至1500萬，3月底開賣至今3個月，銷售已達7成，陳坤鎮表示，購買者多數為附近居民、為在地客。

巨鼎TOWER花園標榜距離高鐵副都心僅5分鐘距離，且鄰近未來將落腳高鐵特區的超級娛樂購物城，該基地鄰近台74線快速道路、台中高鐵及國道1號、國道3號，交通便利，前往中科或精科、台中工業區都方便，價格相較市區更是親民許多，也因此受青睞。

陳坤鎮說，接下來預計在大肚區推案，該處基地約300多坪，主攻30至35坪產品，同樣會採取讓利價的策略。