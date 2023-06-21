你相信「胎內記憶」嗎？一名媽媽表示，過往曾和一名女子交往8年，後來對方因為車禍去世，她才與現任丈夫結婚生下一名女兒。不過，女兒日前卻對家人透露，自己還未出生時的「胎內記憶」，一番話讓女網友頓時淚崩，直言「真的好幾年了，到底為什麼聽到的時候，我眼淚還是會不斷的流」。

原PO在Dcard發文表示，就讀高中開始跟一名長相瘦高、漂亮的女生交往，2人攜手度過了8年時光直到步入社會，原本打算去國外結婚，孰料對方某天在買宵夜途中被酒駕撞死，為此她深感自責，心想當初若沒執意讓對方出門，或許意外就不會發生，彼此也能一直在一起。

原PO指出，後來都有去女子的墳前祭拜，不斷訴說自己的思念，直到遇到了現任丈夫，好在對方得知來龍去脈也很體諒，表示「畢竟也是呵護妳、照顧妳好長一段時間的人」，2人並於婚後順利生下一名女兒。

不過，最近夫妻倆帶女兒回娘家吃飯，席間女兒被外婆詢問，「在肚子媽媽裡是什麼的感覺？」起初回應「很擠、爸爸很吵」，隨後又說「我在天上的時候，遇到一個很高很高的姊姊，她跟我說她很想媽咪，她對不起媽咪」，一番話讓原PO頓時崩潰，眼淚完全不受控制，「我以為我跨過去了，我以為我不會再想起這麼難過的事情。已經過了好幾年了，真的好幾年了，到底為什麼聽到的時候，我眼淚還是會不斷的流。」

（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「好好的去上香說說話吧！她說不定也很想找妳聊一下」、「那個女孩子是在過往愛護妳的人，眼前的老公是現在和未來愛護妳的人，兩者的存在根本沒有衝突，他們同樣都很愛護妳」、「連我看了都眼眶泛淚了」、「妳遇到好老公」、「她肯定是放不下妳，好好過得幸福就好了」。

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