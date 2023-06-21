美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前一天才在北京會見中國大陸國家主席習近平，以緩和兩國緊張，拜登一天後就直呼習是獨裁者。

美國總統拜登周二直呼中國大陸國家主席習近平是獨裁者，並說最近中方氣球在美國上空被吹偏航線，他想必很尷尬。

據路透和BBC新聞網20日報導，拜登是在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪中，以緩和兩國緊張，而和習近平會面後一天，在加州的一場募款活動中這麼說的。

拜登說，習近平會那麼不高興，是因為他擊落了滿載間諜裝備的氣球，而習還不知道它在哪兒。「它被吹偏航線，飛到不該飛的地方，當獨裁者搞不清是怎麼回事，」拜登說，「那對他們來說簡直尷尬透了。」

今年2月疑似中方間諜氣球在美國領空上飛行，加上美台官員互訪，最近都使美中緊張變本加厲。

布林肯18-19日罕見訪北京，雖和習周一在會談中同意，要穩定美中間激烈的競爭，以免演變成衝突，但雙方卻沒有取得任何重大突破。不過，他們同意，將在未來幾周和幾個月中，讓更多美國官員訪中，以繼續進行外交努力。

Biden calls Chinese President Xi a dictator https://t.co/vYsMKLbkqr pic.twitter.com/cKBHwBRR5h — Reuters (@Reuters) June 21, 2023

本周稍後拜登將會晤來訪的印度總理莫迪（Narendra Modi），而預料中國將是他們討論的主題。