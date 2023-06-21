去年彭姓男子到台中一間大學，持水果刀尾隨一名女大生入廁所企圖性侵，還勒頸大吼「想跟你做愛」，女大生趁隙逃脫求救，最高法院駁回彭的上訴，依攜帶凶器強制性交未遂罪判處有期徒刑5年10月，全案定讞。

彭姓男子去年7月1日騎乘機車至台中市沙鹿區某大學散步時，發現當時校園內人煙稀少適合作案，準備水果刀1把及衣褲後，再度回到校園內物色作案目標，當天下午5點多他在學校某棟大樓1樓內，見到被害人獨自1人走至女廁，尾隨她進到女廁內。

她如廁完打開廁所門時，彭男將她推倒持水果刀劃傷，他強勒她頸部，將其拖行到殘障廁所內再鎖上門鎖，以雙手搓揉她左右胸部1分鐘，並說「我想跟你做愛」等，她雖試圖逃離，但遭對方勒住頸部並抓住。

彭男因擔心音量過大而為他人發現，開門至外面查看狀況，她見狀趁機將殘障廁所反鎖，彭男在門外叫囂「不開門的話，要進去將妳殺了」等語，並試圖從旁邊廁所要攀爬至殘障廁所內，她則趁機打開殘障廁所門，往外逃跑至辦公室呼救。

彭男見事跡敗露變裝後離開該棟大樓，後來他為查探警方辦案進度或現場有無遺留自己跡證，再度變裝回到案發現場附近查看警方辦案狀況，被警方循線查出他涉案。

台中高分院斥責彭男攜帶尖刀，至校園內隨機物色犯案對象，逼迫被害人從事性交，犯案前後多次變裝，早有預謀及準備，犯案後又回到現場觀察偵查情形，其手段殘暴、無所畏懼之人格特質，顯示惡性非低，判刑5年10月，上訴後，最高法院駁回確定。

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